Compiti per le vacanze, mamme disperate chiedono aiuto a una influencer, che risponde all’appello. E gli esperti?

Uno nota influecer, finita un anno fa nel mirino degli hater a causa di situazioni poco chiare circa la sua vita privata, negli ultimi mesi è ritornata sui social e lo fa parlando del mondo della scuola. La pagina che gestisce, Disperatamente Mamma, ha migliaia di followers e tratta argomenti più o meno vicini al mondo genitoriale.

L’influencer, che ha anche un breve passato come insegnante, ha pubblicato nelle proprie storie una richiesta di una mamma che chiede aiuto sulla gestione dei compiti per le vacanze.

Una mamma scrive: “Julia, ti prego, tu che sei insegnante, aiutaci. Qui con i compiti è un disastro. Si sono accumulati e ora passiamo giornate a litigare. Sono esausta. Come posso fare? Io ho due bimbe, una piccola di un anno e la grande che deve iniziare la quarta. Ci credi che sto impazzendo? Hanno tantissime cose da fare e lei piange perché non vuole. Aiutami”.

Ecco le risposte dell’influencer

Ma dal web non proprio tutti sono d’accordo. Infatti, un’utente su X ha condiviso il post incriminato con una critica con l’hashtag #influcirco: “Di tutte le pagine di insegnanti valide e “studiate”, voi andate a chiedere a Jul14 3ll3 ha lavorato a scuola sì e no 6 mesi per fortuna”. E ancora qualcun altro scrive: “Chissà come facevano le mamme prima dei social quando i bambini non volevano fare i compiti… Non ho mai capito perché si chiede consiglio a degli sconosciuti su tutto. Hai bisogno di un burro cacao? Chiediamo all’influencer perché non sono in grado di cercarlo da sola”.

Tutto ciò fa riflettere su una questione importante e che giriamo anche ai lettori della Tecnica della Scuola: come mai i genitori non chiedono consigli a personalità esperte e si rivolgono, invece, a qualche influencer?