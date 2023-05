Concorsi 24 mesi ATA, domande entro le ore 23,59 del 18 maggio 2023

Chiudono oggi, 18 maggio, alle ore 23,59, le dunzioni POLIS per presentare le domande per i concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA, cd. Graduatorie 24 mesi ATA.

Possono partecipare al concorso solo coloro che abbiano già maturato almeno 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) di servizio ATA nella scuola statale.

I bandi di concorso sono pubblicati, oltre che sui siti degli USR, anche sul Portale InPa (www.inpa.gov.it). Ricordiamo in proposito che dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni dall’obbligo di pubblicazione delle proprie selezioni nella Gazzetta Ufficiale.

Anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2023/2024 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con

successiva nota.

La guida del Ministero

Per accompagnare gli interessati alla compilazione dell’istanza, il MIM ha pubblicato una guida operativa.

Ricordiamo che l’istanza permette a ciascun aspirante di presentare domanda di:

Inserimento di uno o più profili nelle graduatorie permanenti di una determinata provincia

Aggiornamento di uno o più profili già presenti nella graduatoria di una determinata provincia

Rinuncia ai contratti di lavoro a tempo determinato

Dichiarazione di eventuali titoli per la priorità per la scelta della sede.

Nel caso in cui l’aspirante non sia già presente nelle graduatorie provinciali deve indicare la provincia a cui destinare l’istanza nel rispetto della normativa vigente.

Al contrario, nel caso in cui l’aspirante sia già presente con uno o più profili nelle graduatorie di una deetrminata provincia può richiedere di aggiornare i profili esistenti o inserirne di nuovi, ma senza poter cambiare la provincia di inclusione.

