Concorsi 24 mesi ATA, modifica al modello H: per l’attribuzione della priorità per la legge 104/92 scompare il referente unico

Con riferimento ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA (cd. 24 mesi ATA) il MIM ha informato di aver adeguato l’istanza Polis alle modifiche apportate alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Ricordiamo infatti che il suddetto decreto n. 105 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Dal 13 agosto scorso, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Con riferimento a questa modifica normativa, l’Amministrazione Centrale ha pubblicato il seguente avviso su istanze on-line:

“Si informano gli utenti che, a margine di alcuni interventi di modifica apportati all’istanza Polis relativa alle graduatorie permanenti A.t.a. afferenti i concorsi per soli titoli (c.d. 24 mesi), la medesima istanza è attualmente in linea con le modifiche che l’articolo 3 del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, ha apportato alla l. 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, in conseguenza delle citate modifiche, il “Modello H – Attribuzione delle priorità”, non contempla più la figura del referente unico e non richiede più ai candidati di allegare documentazione a comprova della esclusività dell’assistenza da prestare al soggetto disabile. Ove si rendesse necessario, i candidati che abbiano già inoltrato domanda potranno rettificare la propria posizione procedendo all’annullamento dell’invio della istanza già presentata e all’inoltro di una nuova domanda entro termine già previsto per la presentazione delle istanze.”

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte fino alle ore 23,59 del 18 maggio 2023.

