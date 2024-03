Concorsi docenti, aggiornamento GAE e mobilità: le principali scadenze del mese di marzo

Marzo è un mese ricco di scadenze da ricordare per il personale docente e non solo. I principali appuntamenti riguardano i concorsi per docenti, l’aggiornamento delle GAE e le domande di mobilità.

Concorsi docenti

Incominciamo dalle procedure concorsuali, che prenderanno il via l’11 marzo e 12 marzo, con le prove scritte del concorso ordinario per docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

Per quanto concerne invece il concorso per la secondaria di I e II grado, la prova si svolgerà nei giorni 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2024. Le operazioni di identificazione anche in questo caso avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

Aggiornamento GAE

Altra scadenza da ricordare riguarda l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e graduatorie prima fascia di istituto. La scadenza per presentare la domanda è il 15 marzo.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento costituite in ciascuna provincia, può chiedere:

la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

il trasferimento da una provincia a un’altra: nella provincia di destinazione, il richiedente sarà collocato – per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva – nella corrispondente fascia di appartenenza e avrà il punteggio maturato, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La domanda dovrà essere presentata per via telematica attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Mobilità a.s. 2024/2025

Infine, segnaliamo le scadenze per la mobilità del personale: