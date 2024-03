Concorsi per il reclutamento dei docenti su posto comune e di sostegno: riserva del 30 per cento dei posti

Ultimate le prove scritte e in attesa dell’espletamento delle prove orali del primo concorso bandito in forma semplificata in attuazione al PNRR per il reclutamento del personale docente su posto comune e di sostegno per l’assunzione complessiva di 44.654, è prevista la compilazione, da parte della commissione, di graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

Graduatoria di merito

Le singole graduatorie sono redatte per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta, orale e nella valutazione dei titoli, effettuate per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste; fermo restante la quota riservata per i candidati che si trovano nella condizione prevista dal regolamento n° 205 del 26 ottobre 2023.

Riserve previste

I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale ha chiesto di partecipare.

Requisiti del servizio

Ai fini della riserva del 30% dei posti, la valutazione dei tre anni di cui uno nella classe di concorso o posto specifico nel quinquennio va fatta a condizione che abbia avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Calcolo della riserva dei posti

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. Per verificare il numero dei posti riservati per singola regione, per classe di concorso e tipologia di posto bisogna consultate nei due bandi l’allegato 1.