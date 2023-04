Concorsi per soli titoli ATA 24 mesi, al via le domande dal 27 aprile al 18 maggio

Concorsi per soli titoli ATA 24 mesi, al via le domande dal...

A seguito della nota ministeriale n° 26352 gli uffici Scolastici Regionali entro il 26 aprile 2023 dovranno indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali dell’area A e B del personale ATA degli istituti e scuole d’istruzione statale.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 9,00 del giorno 27 aprile 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2023.

Come accedere al servizio (POLIS)

I candidati, per accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono avere un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa, delle credenziali SPID.

Requisiti richiesti

Per essere ammessi nella graduatoria permanente 24 mesi del personale ATA i candidati devono avere i seguenti requisiti:

• essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella stessa provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

• avere un servizio, entro la scadenza della domanda pari o superiore a 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni anche non continuativo; le frazioni di mese sono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero e il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Validità del servizio



Il servizio è considerato valido ai fini del calcolo dei 24 mesi se prestato presso nelle scuole dello Stato; precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74); negli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. ; nelle scuole italiane all’estero; Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta e nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato fino all’anno accademico 2002/03.



Come calcolare i 24 mesi



L’anzianità di servizio per il raggiungimento dei 24 mesi richiesti per l’accesso ai concorsi per soli titoli del personale ATA, vanno calcolati considerando:

• come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

• in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

• come mese intero, l’eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni

Esempio calcolo servizio

Un aspirante personale ATA ha svolto il seguente servizio:

anno scolastico 2018/2019 servizio svolto dal 7 gennaio al 10 aprile 2019.

Il servizio si calcola considerando dal 7 gennaio al 6 febbraio un mese e così via fino al 6 aprile per un totale di 3 mesi e 12 giorni residui che vanno a sommarsi ai residui degli altri anni. Qualora la somma totale dovesse raggiungere 23 mesi e 16 giorni allora si ha titolo per accedere alla graduatoria a esaurimento.

N.B. il servizio va conteggiato fino alla data di scadenza della domanda.