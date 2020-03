Concorsi scuola, Azzolina: “Saranno banditi a breve”

“I concorsi scuola saranno banditi a breve. Le prove, come previsto dall’ultimo Dpcm, si svolgeranno successivamente, dopo il termine previsto di due mesi di sospensione dei concorsi pubblici. Le immissioni in ruolo saranno a settembre regolarmente, perché abbiamo bisogno di nuovi docenti da assumere”.

Lo dice Lucia Azzolina, nel corso della sua diretta Facebook del 16 marzo.

Quindi, secondo il Ministro dell’Istruzione, nonostante la situazione emergenziale, i bandi del concorso previsti saranno regolarmente banditi a breve. Le prove concorsuali, tuttavia, non si svolgerebbero prima di 60 giorni, come prevede anche l’ultimo Dpcm approvato oggi, 16 marzo. “Tanto le prove erano comunque previste fra la fine di maggio e i primi di giugno”, sottolinea il Ministro.

Queste dichiarazioni potrebbero in qualche modo confermare quanto prospettato da questa testata in precedenza, o perlomeno, per quanto riguarda il concorso straordinario secondaria: Infatti, se c’è un concorso scuola che può avere la possibilità di partire nel bel mezzo (si spera alla fine) di questa emergenza è proprio il concorso scuola straordinario: la sua procedura semplificata, potrebbe anche far pensare ad uno scenario non distante da quello prospettato anche dal Sole 24 Ore: le prove scritte computer based i primi di luglio e immissioni in ruolo a settembre.