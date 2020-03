Coronavirus, garantiti i diritti dei supplenti. Il Ministro Azzolina in diretta Facebook alle 17,30

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al nuovo decreto legge sull’emergenza coronavirus.

Per approfondire i temi legati alla scuola, alle 17,30 il Ministro dell’Istruzione Azzolina farà una diretta Facebook direttamente dalla propria pagina Facebook.

Stanziati 85 milioni per supportare la didattica a distanza, 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici. Salvaguardati i posti dei supplenti.

“Garantita la salvaguardia dei supplenti brevi. Nessuno perderà il posto“, afferma il Ministro Lucia Azzolina.

Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività ‘indifferibili’.

Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici.

La presenza del personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessita’, che saranno individuati dai dirigenti scolastici stessi.

“La risposta della scuola, fin dalle prime ore di questa emergenza, è stata importante. Voglio ringraziare tutto il personale, i dirigenti, i direttori dei servizi generali e amministrativi, gli Ata, gli insegnanti, gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti territoriali per gli sforzi fatti in queste settimane. Ringrazio anche le famiglie, che stanno dando man forte”, sottolinea Azzolina.

“Il lavoro fatto in questi giorni dal Governo è stato complesso. Per poter intervenire ulteriormente sul fronte del lavoro agile e per limitare alle attività indifferibili le aperture di uffici e scuole era necessaria, ad esempio, una norma primaria. Ringrazio la ministra Fabiana Dadone: abbiamo collaborato per garantire, da un lato, la sicurezza dei dipendenti, dai ministeri all’ultimo edificio scolastico, dall’altro per preservare il buon andamento dell’amministrazione, come richiede la Costituzione. Importante anche il sostegno alle famiglie, attraverso i buoni per le baby sitter e i congedi parentali, necessari in questa fase di interruzione delle attività didattiche e dei servizi educativi. C’è, da parte dell’esecutivo, il massimo sforzo per sostenere famiglie, cittadini, imprese, lavoratori”.

“Come ministero agiremo al fianco di tutta la comunità scolastica che sta dimostrando e continuerà a dimostrare grande responsabilità. La scuola continuerà a essere un presidio dello Stato – prosegue la ministra – Lo facciamo anche attraverso gli stanziamenti che abbiamo proposto da viale Trastevere e che sono stati approvati dal governo”.

“Questi fondi – conclude Azzolina – vanno incontro alle richieste che ci stanno pervenendo dalle scuole e dalle famiglie. Stiamo ascoltando tutti. E la nostra task force è al lavoro ogni giorno per rispondere a piccole e grandi esigenze che emergono dagli istituti di tutta Italia”.

“Tra i settori che stanno soffrendo maggiormente gli effetti dell’emergenza coronavirus c’è certamente il mondo della scuola. La comunità scolastica ha reagito in maniera straordinaria alla sospensione delle attività scolastiche, siamo grati ai docenti e alle scuole che hanno attivato la didattica a distanza. Oggi dal Governo giungono misure indispensabili a tamponare la grave situazione in atto, sulla cui durata purtroppo non abbiamo alcuna certezza. Su tutte la possibilità di utilizzare il “lavoro agile” per tutto il personale scolastico tranne che per le attività indifferibili. Una misura fondamentale, sostenuta dagli 85 milioni previsti nel decreto “Cura Italia” che consentiranno alle scuole di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali uper l’apprendimento a distanza, anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali. Oltre 40 milioni consentiranno di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, e di dispositivi di protezione e igiene personali, per personale e studenti. Queste risorse si aggiungono alle misure a sostegno delle famiglie e a tutela dei lavoratori della scuola. Per il Movimento 5 Stelle tutelare e sostenere la scuola in questo momento di difficoltà resta una delle principali priorità. Grazie alla ministra Azzolina e a tutti coloro che hanno lavorato al varo del decreto Cura Italia”.

Così in una nota le senatrici e i senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione.