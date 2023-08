In questo video tutorial, a cura del prof Lucio Ficara, spieghiamo come entrare nell’area riservata dell’apposita piattaforma, attraverso utilizzo dello SPID, per la compilazione delle domande di partecipazione dei concorsi scuola o procedure selettive.

Ricordiamo che con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 112 di conversione del decreto 75 del 22 giugno 2023 diventano operative le disposizioni in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente.