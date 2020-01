Concorsi scuola, il Miur dice no a quasi tutte le proposte dei sindacati. Ecco quali

Requisiti di accesso: chiarire che i docenti con 3 anni di servizio su sostegno senza specializzazione possono partecipare al concorso straordinario per la classe di concorso da cui sono stati chiamati avendone titolo No

Pubblicazione della banca dati dei quesiti No

Punteggio prova scritta: massimo 30 punti. Valutazione dei titoli: massimo 70 punti (di cui 50 ai servizi come nel concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia). La proposta non inficia la selettività della prova che è superata comunque solo da chi ottiene 7/10 No

Attribuire 5 punti per ogni anno di servizio No

Ridurre il numero dei quesiti e aumentare il tempo a disposizione No

Valutazione degli anni di servizio svolti su sostegno nella procedura concorsuale della classe di concorso No

Invio allegato A con i posti. Conseguente invio allegato B con le aggregazioni territoriali del concorso Non è pronto, sarà dato in seguito

Chiarire che gli specializzati/specializzandi su sostegno possono partecipare al concorso straordinario anche se i servizi relativi a posto di sostegno afferiscono a un ordine di scuola diverso No

Avviare subito il confronto sulla procedura del concorso straordinario abilitante. Chiarire se potranno partecipare, oltre ai docenti con servizio nelle paritarie, IFP e ingabbiati anche coloro che hanno partecipato alle procedura straordinaria per la stabilizzazione. Chiarire se la procedura abilitante sarà svincolata dalla disponibilità dei posti e quindi sarà avviata per tutte le classi di concorso Il confronto sarà avviato (non viene indicato un termine). Potranno partecipare anche i docenti che hanno fatto lo straordinario per l’assunzione. La procedura sarà avviata a prescindere dalla disponibilità dei posti

Riconoscere il servizio svolto sulla materia alternativa alla religione cattolica come valido ai fini della partecipazione al concorso, relativamente alla classe di concorso da cui gli insegnanti sono stati nominati No

Riconoscimento della validità dell’annualità di servizio per contratti non continuativi Si

Riconoscere come valido l’anno di servizio per i contratti stipulati dal 1° febbraio fino all’ultimo giorno di lezione, poi interrotti e ripresi per i giorni degli scrutini (art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07) Nessuna risposta. Richiesto approfondimento legislativo

Possibilità di partecipare alla procedura per posto di sostegno sia per la scuola secondaria di I grado che di II grado, in presenza delle specializzazioni specifiche Si

Semplificare la tabella dei titoli compresi quelli delle materie artistiche Si, solo sui titoli artistici

Per i docenti con titoli AFAM, relativamente alle classi di concorso dei licei musicali, sono validi i titoli di accesso previgenti al DPR 19/2016 Nessuna risposta. Richiesto approfondimento legislativo

Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere A e B dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del titolo al momento della presentazione della domanda Si

Ridurre il numero dei componenti delle commissioni prevedendo l’esonero dal servizio per i componenti No

Prevedere la tabella di corrispondenza del titolo di abilitazione su più classi di concorso a cascata No