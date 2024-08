Concorsi scuola vecchi e nuovi, tra ricorsi per l’abilitazione e bandi in arrivo – DIRETTA ore 16,00

Concorsi docenti Pnrr, è caos: mentre si concludono le procedure relative al concorso di quest’anno ci si prepara al prossimo, il cui bando dovrebbe uscire il prossimo autunno o almeno entro la fine del 2024. Purtroppo si prevede una pioggia di ricorsi.

Concorsi docenti Pnrr non abilitanti

Come abbiamo scritto, infatti, per molti aspiranti docenti rischia di trasformarsi in una selezione beffa il concorso Pnrr 2023 (Ddg n. 2575/23 per la scuola secondaria e Ddg n. 2576/23 per infanzia e primaria): anche superando il voto minimo fissato a 70 centesimi, infatti, verranno considerati idonei ma senza essere inseriti nelle graduatorie di merito che conducono dritti alle immissioni in ruolo. In queste graduatorie, infatti, verranno collocati solo i candidati che si collocheranno nel numero dei posti messi a concorso.

Come se non bastasse, per i partecipanti della scuola secondaria l’idoneità all’insegnamento non gli varrà neanche come abilitazione. Insomma, la procedura selettiva rischia di trasformarsi in una condizione da dentro o fuori, senza mezze misure. L’anomala decisione, figlia della peculiarità del concorso, facilitato rispetto a quelli canonici, come pure condizionato da tempi ristretti di realizzazioni per rispettare i patti temporali sottoscritti tra Governo e Ministero con l’Ue, sta però riscuotendo critiche a raffica.

Concorsi docenti, quando finisce la fase transitoria?

Ricordiamo che al momento siamo in una fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. Dopo questa data si dovrebbe entrare a regime con il sistema dei 60 CFU. Il bando del prossimo concorso docenti, anche questo non abilitante, dovrebbe essere pubblicato il prossimo autunno. Si prevede la disponibilità di circa ventimila posti.

Ma chi vi può partecipare? Perché ci sarà una pioggia di ricorsi? Cosa succede a chi non vince il concorso Pnrr?

