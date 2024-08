Concorso docenti 2024, requisiti: chi può partecipare, quando si svolge e perché sarà più difficile? Le ultime novità

Il prossimo concorso docenti è alle porte: dopo il primo concorso docenti Pnrr, il cui bando è uscito a dicembre del 2023, si attende la pubblicazione del bando del cosiddetto concorso docenti Pnrr 2. Ecco, in breve, cosa c’è da sapere in merito.

Concorso docenti 2024, quando uscirà il bando?

Il bando del prossimo concorso docenti dovrebbe essere pubblicato il prossimo autunno. Si prevede la disponibilità di circa ventimila posti.

Concorso docenti 2024, chi può partecipare?

Potranno partecipare al prossimo concorso docenti coloro che hanno:

30 CFU: Coloro che hanno conseguito 30 Crediti Formativi Universitari (CFU). Tre anni di servizio: Coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio nella classe di concorso specifica. 24 CFU entro il 31 ottobre 2022: Coloro che hanno conseguito 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Concorso docenti 2024, perché sarà più difficile?

Rispetto al primo concorso, il prossimo sarà più impegnativo. Ecco le novità principali, contenute in un emendamento del Dl Scuola, da poco diventato legge:

Punteggio minimo: A differenza del primo concorso, che non prevedeva un punteggio minimo per superare la prova scritta, nel prossimo concorso ci sarà una selezione più rigorosa.

A differenza del primo concorso, che non prevedeva un punteggio minimo per superare la prova scritta, nel prossimo concorso ci sarà una selezione più rigorosa. Prova orale: Saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari al triplo dei posti a concorso. Questo significa che solo i migliori candidati avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva.

Concorsi docenti, quando finisce la fase transitoria?

Ricordiamo che al momento siamo in una fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. Dopo questa data si dovrebbe entrare a regime con il sistema dei 60 CFU.

Secondo il decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 18 bis, la fase transitoria prevede che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono ammessi a partecipare al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU.

Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il corso di preparazione per la prova scritta

Disponibile anche il webinar Come affrontare i quesiti della prova scritta, in programma dal 17 settembre, a cura di Giovanni Morello, per tutti coloro che vogliono partecipare al prossimo concorso.