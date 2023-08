Concorso Ata, quasi 600 posti disponibili: bando, scadenza e come compilare la domanda – TUTORIAL

È stato pubblicato il 17 agosto il bando per la nuova procedura selettiva di internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. Il bando, sulla base di una disposizione del 2013 (articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.), consentirà di assumere a tempo indeterminato 590 unità di personale.

Al video tutte le informazioni necessarie per compilare passo dopo passo la domanda, a cura del prof Lucio Ficara.

Il bando è disponibile a questo link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/#

Ecco tutte le informazioni per partecipare:

La domanda di partecipazione alla procedura è indirizzata all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e, a pena di esclusione, può essere presentata esclusivamente per l’Ambito territoriale della provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali il candidato prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.I candidati presentano l’istanza di partecipazione entro il termine perentorio del giorno 08 settembre 2023 a partire dalla pubblicazione del presente bando sul Portale InPa (https://www.inpa.gov.it/). L’avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero (https://www.miur.gov.it/) e degli UU.SS.RR. interessati.La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. La domanda deve essere presentata a pena di esclusione secondo le modalità descritte ai periodi precedenti entro le ore 23.59 del giorno 08 settembre 2023.