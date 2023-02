Concorso dirigenti scolastici 2017. Approvata la proposta di modifica al decreto mille proroghe

Nella giornata odierna 8 febbraio 2023, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato la proposta di modifica composta di sei commi da aggiungere al comma 11 del decreto mille proroghe, al fine di risolvere il contenzioso nato con il concorso per dirigenti scolastici del 2017.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Emendc/1370048/1367655/index.html

Decreto ministro dell’istruzione e del merito

L’emendamento approvato prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di definire:

• le modalità di accesso al corso intensivo di formazione;

• la prova finale;

• il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

Chi può partecipare al corso intensivo

Per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti sul concorso del 2017, possono partecipare al corso intensivo di formazione i candidati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano:

1) un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta;

2) un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

3) superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente “caducato”;

Prove previste



Per i soggetti di cui al punto 1) per partecipare al corso intensivo di formazione dovranno affrontare e superare con un punteggio pari ad almeno 6/10, una prova scritta basata su sistemi informatizzati a risposta chiusa.

Per i soggetti di cui al punto 2) per partecipare al corso intensivo di formazione dovranno affrontare e superare con un punteggio pari ad almeno 6/10 una prova orale

Per i soggetti di cui al punto 3 non è detto nulla sull’emendamento, ma potrebbe essere prevista la prova orale così come per i candidati di cui al punto 2).



Prova al termine del corso intensivo



Tutti i candidati al termine del corso intensivo di formazione, saranno sottoposti a una prova, superata la quale saranno inseriti in coda alla graduatoria e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.