Concorso riservato Dirigenti scolastici, avviso prova scritta: si svolgerà il 6 maggio alla Nuova Fiera di Roma

Si svolgerà il prossimo 6 maggio la prova in modalità scritta di accesso al corso intensivo di formazione per il concorso riservato per Dirigenti scolastici di cui al D.M. 8 giugno 2023, n. 107.

A comunicarlo è il Ministero con avviso del 5 aprile.



La prova in modalità scritta si svolgerà presso il padiglione n. 7 della NUOVA FIERA DI ROMA, Via Portuense n.1645/1647, ingresso Nord. Tutti i candidati sono convocati alle ore 10,30.

Documentazione necessaria

Per la partecipazione alla prova ciascun candidato deve essere munito di:

copia stampata della domanda di partecipazione inoltrata al sistema informatico che attesta l’avvenuta iscrizione alla procedura;

ricevuta di avvenuto pagamento del versamento dovuto per la partecipazione alla prova;

documento di riconoscimento in corso di validità;

codice fiscale;

copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale che ciascun candidato riceverà la settimana prima della data indicata per lo svolgimento della prova dall’indirizzo e-mail [email protected] all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. La lettera di partecipazione contiene

informazioni utili per l’accesso alla sede concorsuale nonché un QRCODE per l’accesso alla prova.

Divieti

I candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro.

In caso di violazione dei divieti, è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Pagamenti

Con successivo avviso verranno comunicati termini e modalità di pagamento del secondo versamento per la partecipazione al corso intensivo di formazione, che si svolgerà dal mese di giugno.

I candidati interessati, ossia coloro che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 6/10, dovranno effettuare il versamento entro i successivi sette giorni dallo svolgimento della prova per la partecipazione al corso intensivo di formazione.

