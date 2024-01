Concorso docenti 2024, simulazione prova scritta: le DIRETTE della Tecnica della Scuola

Il mese di gennaio appena iniziato porta con sè molte scadenze importanti relative ai prossimi concorsi.

Scadono infatti i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per docenti.

Concorsi docenti

Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due:

Per entrambe le procedure le istanze devono essere presentate telematicamente entro il 9 gennaio 2024.

È richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto/classe di concorso per il quale si concorre.

Per partecipare a entrambi i concorsi, sia per scuola dell’infanzia e primaria sia per secondaria, bisogna svolgere due prove: una prova scritta e una orale. Non è prevista una prova preselettiva.

Le dirette della Tecnica risponde live con la simulazione dei quesiti

In vista dei prossimi concorsi, La Tecnica risponde live ha organizzato alcune dirette con una simulazione pratica dei quesiti, grazie al docente Giovanni Morello.

Nel corso delle dirette, il prof. Morello ha effettuato alcune domande su autori e argomenti utili alla prova scritta. Gli ascoltatori che hanno seguito la puntata si sono cimentati nelle risposte, testando la loro preparazione in vista del concorso.

Il prof. Morello ha anche dato alcuni consigli utili sugli argomenti da non sottovalutare e sugli autori principali che bisogna conoscere in vista delle prove.

Preparazione alla prova scritta e simulazioni: il webinar

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, dal 5 gennaio, a cura di Giovanni Morello.

Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell’infanzia e primaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria