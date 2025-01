Concorso docenti 2025: date prove scritte, sedi e richieste ausili

Ogni concorso rappresenta un momento di svolta per chi aspira a una cattedra. Attesa, studio e preparazione si intrecciano con la speranza di un futuro nella scuola. Ora, per i candidati del concorso docenti 2025, è arrivato il momento di affrontare la prova scritta.

Dopo mesi di attesa, sono state finalmente pubblicate le informazioni fondamentali: date delle prove, modalità di svolgimento e possibilità di richiedere ausili o tempi aggiuntivi per chi ne ha diritto.

Con l’avviso n. 23744 del 30 gennaio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario delle prove scritte per il concorso docenti 2025.

Le prove si svolgeranno in due sessioni:

• Scuola dell’infanzia e primaria → 19 febbraio 2025

• Scuola secondaria di primo e secondo grado → 25, 26 e 27 febbraio 2025

Le sedi d’esame saranno comunicate almeno 15 giorni prima tramite il Portale Unico del Reclutamento e i siti web degli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Come conoscere la sede d’esame

Gli Uffici Scolastici Regionali renderanno nota la distribuzione dei candidati e l’ubicazione delle sedi tramite avviso pubblico. I candidati dovranno verificare personalmente la comunicazione online per assicurarsi di conoscere per tempo la propria sede.

Struttura della prova scritta

La prova scritta avrà una durata di 100 minuti e sarà svolta in modalità computer-based. Il test sarà composto da:

• 50 quesiti a risposta multipla sulle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche

• 5 quesiti di lingua inglese (livello B2)

• 5 quesiti su tecnologie e strumenti multimediali

Per ogni domanda saranno fornite quattro opzioni di risposta, di cui solo una corretta.

Richiesta di ausili e tempi aggiuntivi

I candidati con patologie limitatrici dell’autonomia o che necessitano di tempi aggiuntivi devono inviare richiesta almeno 10 giorni prima della prova scritta.

Scadenze per la richiesta:





• Infanzia e primaria: entro l’8 febbraio 2025

• Scuola secondaria: entro il 14 febbraio 2025

La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’Ufficio Scolastico Regionale competente.

Candidati con DSA: prove orali e strumenti compensativi

I candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) potranno:

• Sostituire la prova scritta con un colloquio orale

• Utilizzare strumenti compensativi per la lettura, la scrittura e il calcolo

• Ottenere un prolungamento del tempo a disposizione

Per usufruire di queste misure, è necessario presentare una certificazione della ASL o di una struttura pubblica equivalente.

Tutele per le candidate in gravidanza o allattamento

Le candidate che necessitano di spazi per l’allattamento dovranno inoltrare la richiesta allegando il certificato di nascita del bambino/a.

Inoltre, per le candidate impossibilitate a sostenere la prova nella data prevista per motivi di gravidanza, è garantita la possibilità di partecipare al concorso con una modalità alternativa. Anche in questo caso, è necessario fornire certificazione medica.

Come inviare la richiesta di assistenza

Le richieste devono essere inviate almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova all’USR competente, tramite:

• Raccomandata con avviso di ricevimento

• Posta elettronica certificata (PEC)

Alla domanda devono essere allegati:

• Per candidati con patologie limitatrici dell’autonomia o DSA → certificato della ASL

• Per candidate in allattamento → certificato di nascita del bambino/a

• Per candidate in stato di gravidanza → certificato medico con la data presunta del parto