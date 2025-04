Idonei concorso, graduatorie integrate per non più del 30% dei posti ed elenchi regionali: le misure nel Dl Scuola

Idonei concorso, graduatorie integrate per non più del 30% dei posti ed...

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 aprile, è stato pubblicato il DL Scuola, il decreto legge 45 in materia di disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Reclutamento docenti, cosa cambia?

In particolare l’articolo 2 contiene norme in materia di reclutamento dei docenti e modifica l’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, integrando le graduatorie dei concorsi banditi dal 2023 con i candidati idonei alla prova orale in misura non superiore al 30% dei posti.

Vengono introdotte anche disposizioni per l’istituzione di un elenco regionale di idonei ai concorsi (esclusa scuola dell’infanzia) da cui attingere dal 2026/2027 in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie. Un’altra norma consentirà di completare le procedure assunzionali del personale docente entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche a graduatorie pubblicate successivamente al 31 agosto 2025 e non oltre il 10 dicembre 2025.

Misure per gli idonei dei concorsi

In particolare, nell’articolo 2 del decreto ci sono:

Modifiche all’articolo 59 del decreto-legge 73/2021 (comma 1)

Integrazione delle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023 con i candidati idonei che hanno superato la prova orale ma non rientrano nel numero dei posti messi a concorso. L’integrazione è per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione. L’integrazione è in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso . Si attinge a queste graduatorie integrate prioritariamente rispetto all’utilizzo delle graduatorie di cui all’articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in cui si parla di integrazione con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto, prorogate sino al loro esaurimento). L’utilizzo avviene fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso , in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. Sono salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio. Le graduatorie integrate sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale .

con i candidati idonei che hanno superato la prova orale ma non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Istituzione di un elenco regionale di idonei ai concorsi

Modifiche all’articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 (comma 2)

Istituzione di un elenco regionale, aggiornabile annualmente , in cui sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Esclusione: Questa disposizione non si applica ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato. Si attinge a questo elenco, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 , in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente. Le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell’elenco saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito , da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’ordinamento interno dell’elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi. Disposizioni relative all’ accettazione o rinuncia della sede scolastica da parte dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato secondo specifiche normative. Termine per l’accettazione o la rinuncia: cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica. In caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, il termine è entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione nei termini è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria. L’ accettazione preclude la partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti non può essere anteriore alla data del 1° settembre .

, in cui sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 255/2001 (comma 4)

Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 , le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 .

, le procedure assunzionali del personale docente sono completate . Si attinge anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025 .

. I vincitori di questi concorsi scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato.

L’assunzione in servizio avviene entro cinque giorni dall’assegnazione della sede .

. I docenti già con contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui hanno vinto il concorso sono confermati su tale posto .

. Nelle more delle procedure assunzionali, i posti resi indisponibili sono coperti con contratti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto .

. Ai vincitori dei concorsi, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (periodo annuale di prova in servizio).

Ai vincitori dei concorsi, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2 (contratto annuale di supplenza più 30 CFU/CFA), e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (Itp).

