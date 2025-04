Concorso docenti, tutti superano la prova orale ma si dovrà rifare per un errore della commissione: caos a Cagliari

Concorso docenti, tutti superano la prova orale ma si dovrà rifare per...

Prova orale del concorso docenti Pnrr 2 da rifare: questo quanto è stato deciso in Sardegna, a Cagliari, a causa di un errore della commissione d’esame. Nel decreto di annullamento, visionato da Open, l’Ufficio scolastico regionale (Usr) parla di “irregolarità nella somministrazione del quesito”.

Cosa ha sbagliato la Commissione

La prova si è svolta il 28 marzo, a Cagliari: si trattava del primo turno delle prove orali, con otto candidati convocati e sette presenti. Tutti hanno superato la prova, alcuni con punteggi anche molto alti. Ma cosa è successo?

Secondo il regolamento, ogni candidato deve estrarre una domanda a caso tra una serie di quesiti sigillati in busta chiusa, preparati in numero triplo rispetto ai partecipanti. Durante la prova del 28 marzo, invece, la commissione ha posto ai candidati solo domande di approfondimento sulla lezione simulata e sulla prova di inglese, evitando di fare estrarre la domanda disciplinare prevista dal bando e che serve a testare la preparazione del candidato nella materia della classe di concorso.

La prova verrà rifatta a maggio

L’annullamento della prova è stato comunicato via mail ai candidati coinvolti. “L’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato ai docenti che dovranno rifare l’orale a maggio, questa volta seguendo le regole previste dal concorso”, spiega una docente a Open. “Chi aveva già superato il concorso si è ritrovato con tutto annullato. Nel frattempo, nei prossimi giorni ci saranno gli altri turni. Le domande disciplinari fanno la differenza nel punteggio finale. Se un candidato non sa rispondere, il suo punteggio cala notevolmente. Se invece risponde bene, il punteggio sale. Per questo, ha falsato i risultati. Ma è stato un errore della commissione”.