Concorso docenti PNRR, scadenza 12 dicembre per censimento e collaudo delle aule informatizzate: dopo uscirà il bando?

Concorso docenti PNRR, scadenza 12 dicembre per censimento e collaudo delle aule...

Per consentire l’espletamento, presso le sedi delle istituzioni scolastiche, delle prove previste per le procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo, nonché per le progressioni verticali del personale amministrativo, di prossimo svolgimento, il Ministero ha avviato la ricognizione delle aule informatizzate presenti nelle istituzioni di ogni ordine e grado .

Questa è un’azione importante, propedeutica all’avvio dei prossimi concorsi per la scuola, tra i quali il Concorso docenti PNRR 2, il cui bando dovrà uscire entro dicembre 2024.

Con nota del 27 novembre il MIM ha ulteriormente prorogato al 12 dicembre 2024 il termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate e del successivo collaudo delle postazioni. Con l’occasione ha ribadito l’importanza di effettuare il censimento anche in caso di indisponibilità delle aule.

“Si evidenzia – scrive il Ministero – che detta proroga è rivolta a quanti non avessero già provveduto all’esecuzione delle attività di cui sopra“.

Le operazioni si svolgono attraverso un’apposita piattaforma, volta a raccogliere le informazioni relative alla capienza e alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula, è disponibile al seguente link https://prove.concorsi.istruzione.it/