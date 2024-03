Concorso docenti, prove scritte troppo semplici? Il Ministero pubblica due batterie di quesiti – SCARICA PDF

In seguito alle polemiche sull’eccessiva, secondo alcuni, facilità dei quesiti delle prove scritte del concorso docenti 2024, che si sono svolte a metà marzo, il ministero dell’Istruzione e del Merito, con un comunicato, ha diffuso, per fare un esempio, due batterie di quesiti.

Si tratta di quesiti validi per la prova scritta del concorso per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di I e II grado. Nei file sottostanti, in ognuno dei quali ci sono 50 quesiti, la risposta corretta è sempre la A. In entrambe le batterie ricorrono domande di media e alta difficoltà, assieme ad altre di difficoltà bassa. Secondo Viale Trastevere le prove erano adeguate a selezionare i docenti.

LE BATTERIE DI QUESITI