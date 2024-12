Concorso Dsga 2024, uscito il bando: tutto sulla compilazione della domanda – DIRETTA ore 16,00

Dalle ore 12.00 di lunedì 16 dicembre, fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.435 posti dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

“Prosegue il nostro impegno per rafforzare il sistema scolastico italiano, per garantire una scuola sempre più qualificata e al passo con le esigenze dei nostri tempi. Questo concorso”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “conferma la centralità dell’istruzione nelle politiche del Governo”.

La procedura, indetta su base regionale, è finalizzata alla copertura di 1.435 posti da assegnare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati che, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, tra quelle indicate all’Allegato A, nonché della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Gli aspiranti che siano sprovvisti di tale certificazione possono comunque accedere alle prove concorsuali con riserva, purché conseguano il titolo richiesto entro la data di immissione in ruolo.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda e di tutte le informazioni utili parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 20 dicembre alle 16,00. Ospite la Dsga del liceo De Sanctis di Salerno Ivana Serra. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it). Per accedere alla compilazione dell’istanza, i candidati devono essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) e devono essere abilitati al servizio “Istanze on line”. È possibile accedere al servizio anche tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La procedura concorsuale, gestita su base regionale, si articolerà in una prova scritta, in una prova orale e in una successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni di valutazione avranno a disposizione un massimo di 150 punti per ogni candidato, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per la valutazione dei titoli.

I posti disponibili nel triennio per Regione

Abruzzo 24

Basilicata 0

Calabria 6

Campania 11

Emilia-Romagna 157

Friuli Venezia Giulia 35

Lazio 133

Liguria 41

Lombardia 416

Marche 44

Molise 0

Piemonte 171

Puglia 29

Sardegna 44

Sicilia 30

Toscana 108

Umbria 13

Veneto 173

TOTALE 1.435

Potranno partecipare alla procedura coloro che sono in possesso della laurea magistrale di indirizzo richiesta dall’allegato A. Le domande di partecipazione potranno essere presentate tramite istanze on line dal 16 dicembre 2024 al 15 gennaio 2025.

Sono previste una prova scritta e una prova orale, cui seguirà la valutazione dei titoli.

Come detto, e come si potrà vedere dal bando, di cui sarà data pubblicazione non appena sarà disponibile, il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è la laurea specialistica. Ciò basta, scrivono dal sindacato, a fare giustizia di accuse e polemiche circa una asserita dequalificazione del profilo che sarebbe stata prodotta col rinnovo del CCNL: accusa che alla luce dei fatti si dimostra oggi priva di qualunque fondamento.

I requisiti di accesso

“Possono partecipare al concorso i candidati che sono in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea specialistica, la laurea magistrale. Non è possibile accedere con la laurea triennale. Il regolamento è stato approvato con il decreto del 28 giugno 2022 il numero 146, questo regolamento rimane in vigore e quindi tutto ciò che noi non troviamo nella bozza del bando, lo troviamo nel regolamento e negli allegati al regolamento, quindi non solo con questo concorso necessario possedere il diploma di laurea quinquennale ma anche la certificazione la CIAD (la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale). I candidati che non sono in possesso della CIAD sono comunque ammessi alle prove concorsuali con riserva, la certificazione però dovrà essere acquisita entro la data di ammissione di immissione in ruolo, Quindi entro il primo settembre del 2025 così come è stato previsto per i candidati che hanno partecipato alle graduatorie di terza fascia di assistenti amministrativi”.

Come si presentano le domande

“L’istanza di partecipazione la si presenta sul portale unico del reclutamento, sono necessarie le credenziali del sistema pubblico identità digitale lo Spid oppure la Cie (la carta d’identità elettronica) è necessario anche avere l’abilitazione a istanze online che si può raggiungere attraverso questa applicazione all’indirizzo murgo.it aggiornamento e servizi lettera P piattaforme concorsi e procedure selettive vai al servizio”.

I corsi

Il corso sulla gestione amministrativo-contabile della scuola

In questo corso di 14 ore articolato in 13 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Piero Petrucci e Giovanni Rapisarda, viene approfondito lo studio della contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.

Il corso sul diritto e sulla legislazione scolastica

In questo corso di 16 ore articolato in 9 moduli, a cura di Salvatore Impellizzeri, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto civile, del diritto del lavoro e della legislazione scolastica.

Allegato A – Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Allegato B – Programma d’esame per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA.https://www.youtube.com/embed/yY0053lt3zQ?feature=oembed