Concorso DSGA, titoli valutabili e punteggi [TABELLA]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 28 giugno 2022, n. 146, concernente il Regolamento del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

I concorsi sono indetti su base regionale. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Le procedure concorsuali si articolano in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli

Le commissioni giudicatrici dispongono di 150 punti, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per i titoli.

I titoli e i relativi punteggi sono riportati nell’Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA.

Oltre al punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale di cui all’Allegato A, saranno attributi punti per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso e per i titoli di servizio.

Ad esempio, per un’ulteriore laurea sono attribuiti 6 punti, per un dottorato 7 punti, per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato 3 punti.

Previsti anche 5 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, saranno attribuiti 2 punti per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell’area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio.

Allegato A – Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Allegato B – Programma d’esame per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA