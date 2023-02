Concorso DSGA, fino a 30 punti per i titoli culturali, professionali e di servizio posseduti: cosa si valuta?

Il 3 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il Decreto Ministeriale 28 giugno 2022, n. 146, concernente il Regolamento del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

I concorsi sono indetti su base regionale. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione.

Le procedure concorsuali si articolano in una prova scritta, in una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Siamo ancora in attesa di conoscere le tempistiche di inoltro delle domande e di svolgimento della procedura concorsuale, ma sappiamo già come avverrà la valutazione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 150 punti, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per i titoli.

I titoli e i relativi punteggi sono riportati nell’Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA.

Oltre al punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale di cui all’Allegato A, saranno attributi punti per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso e per i titoli di servizio.

Ad esempio, per un’ulteriore laurea sono attribuiti 6 punti, per un dottorato 7 punti, per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato 3 punti.

Previsti anche 5 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, saranno attribuiti 2 punti per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell’area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio.

Allegato A – Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA

Allegato B – Programma d’esame per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Allegato C – Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di DSGA

Il corso di preparazione al concorso Dsga

In questo corso di 15 ore articolato in 9 moduli, a cura di Anna Maria Di Falco, Alfio Girgenti e Reginaldo Palermo, viene approfondito lo studio del diritto e della normativa scolastica, come richiesto dal programma d’esame (Allegato B del D.M. 863 del 18/12/2018).