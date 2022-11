Concorso DSGA, il MI avvia la rilevazione dei facenti funzione con titolo di studio valido per accesso al profilo

Con nota 4312 del 28 ottobre 2022 il MI invita gli Uffici scolastici regionali a compilare e inviare una scheda di rilevazione per la procedura selettiva rivolta alla progressione all’area D per il profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. l’art. 2, comma 6, della legge 159/2019.

Il monitoraggio è finalizzato a definire la platea dei partecipanti alla suddetta procedura, per individuare il numero di Assistenti amministrativi di ruolo in possesso di titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale

di DSGA, ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente, e che, dall’a.s. 2011/2012, abbiano svolto le funzioni di DSGA per almeno tre interi anni scolastici.

La rilevazione ha come termine ultimo il 20 novembre prossimo.

LA NOTA

