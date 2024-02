Concorso ordinario DSGA. Bando nel secondo semestre del 2024

Il bando del concorso ordinario per il reclutamento dei DSGA, che doveva essere emanato nel 2022, è stato rinviato da un anno all’altro fino a quest’anno 2024 nel quale è pensabile la sua pubblicazione entro la seconda metà dell’anno in considerazione di quanto disposto nell’art. 59 del contratto CCNL 2019/2021 che prevede il passaggio dall’Area degli Assistenti a quella dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex DSGA.)

Passaggio da un’area a un’altra

Il comma 7 dell’art. 59, infatti, ha disposto che per gli assistenti amministrativi costituisce prerequisito di partecipazione, nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi.

Tempi tecnici

In considerazione dei tempi tecnici previsti dal CCNL e dalla contrattazione prevista al fine di individuare i criteri per il passaggio da un’area a un’altra, è possibile pensare che il concorso ordinario per DSGA sia bandito nella seconda metà del 2024.

Concorso ordinario DSGA

Il regolamento concorsuale pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 ottobre 2022 dispone che i candidati possono presentare, a pena di esclusione, la domanda per una sola regione.

Requisiti

Per partecipare al concorso necessario essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europeo, in possesso di uno dei seguenti titoli:

• laurea in giurisprudenza;

• laurea in scienze politiche, sociali o amministrative;

• laurea in economia e commercio;

• Diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;

• Lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.

Prove previste

La procedura concorsuale prevede, per i candidati che hanno presentato regolare domanda una prova scritta, una prova orale e una successiva graduatoria formata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove e nella valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta, della durata complessiva di 120 minuti, su computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, consiste nella risoluzione di 60 quesiti con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. È attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.

Prova orale

La prova orale, cui accedono solo i candidati che superano la prova scritta, ha la durata massima di 50 minuti e consiste in un colloquio sulle materie d’esame, sulla capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA, sulla conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC e sulla conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione. Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti.