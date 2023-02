Concorso DSGA riservato facenti funzione. Requisiti, prove previste e graduatorie di merito.

Con il decreto mille proroghe è stato rinviato al 2023 il bando del concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

Parere del CSPI

In merito al suddetto concorso il CSPI ha espresso parere favorevole ritenendo opportuno “che prima dell’indizione del concorso ordinario sia necessaria l’emanazione del concorso riservato per DSGA per dare stabilità operativa alle scuole e favorire quella continuità di esperienza e professionalità che deriva dalla copertura stabile dei posti liberi da parte degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA”.

Requisiti richiesti

Possono partecipare gli assistenti amministrativi di ruolo che alla data del bando abbiano svolto la funzione di DSGA per almeno tre anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 e abbiano uno dei seguenti titoli indicati nell’allegato A

• laurea in Giurisprudenza;

• laurea in Scienze Politiche;

• laurea in Economia e Commercio.

In questo senso è stata avviata da parte del ministero una ricognizione al fine di individuare in numero di aspiranti con i requisiti suddetti.

Prove previste

Il suddetto concorso prevede la somministrazione di una sola prova scritta costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 4 risposte di cui solo una corretta. I quesiti saranno sui seguenti argomenti:

• contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 24 quesiti;

• legislazione scolastica 12 quesiti;

• ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e sullo stato giuridico del personale scolastico 24 quesiti.

Superano la prova i candidati che ottengono un punteggio minimo di 36 punti su 60.

Graduatoria vincitori

Le commissioni nello stilare la graduatoria hanno a disposizioni 100 punti di cui 60 punti per la prova scritta e 40 punti per i titoli posseduti (Allegato C)

Graduatorie di merito

Le graduatorie risultanti dalla procedura riservata, Secondo quanto previsto dalla nota 4312 del 28 ottobre 2022, saranno utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario rispetto alle quali, non sono previsti limiti all’inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori”.