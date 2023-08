Concorso educazione motoria scuola primaria, durante le prove scritte vietati libri, dizionari, strumenti di calcolo e smartphone

Il bando pubblicato con Decreto dipartimentale del 4 agosto, riguardante il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, contiene anche indicazioni in merito allo svolgimento delle prove.

Con riferimento, in particolare, alla prova scritta, l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta è computer-based e ha una durata di 100 minuti. E’ composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti.

L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Divieti

Durante lo svolgimento della prova scritta, il Ministero specifica che i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti.

Inoltre, è vietato ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice.

In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

