Concorso educazione motoria scuola primaria, modalità di partecipazione per i candidati con disabilità

Il Decreto dipartimentale del 4 agosto 2023, con il quale è stato bandito l’atteso concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, contiene all’articolo 6 indicazioni per la partecipazione alla procedura da parte dei candidati candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia o da disabilità certificate.

Già nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria. Le modalità di svolgimento della prova potranno essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redigerà un sintetico verbale che invierà all’interessato.

Nell specifico, i candicati I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia e coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili.

Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale. L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

