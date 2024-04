Educazione Motoria nella scuola primaria, quali problematiche sono emerse nell’attivazione del suddetto insegnamento?

L’associazione CAPDI, ha inviato una lettera oltre che a noi al Ministro, ai sottosegretari, al capo dipartimento, al direttore generale agli USR e ai sindacati, al fine di segnalare il ripetersi del fenomeno, verificatosi l’anno passato e ancor più in questo, che “in molte realtà non si sono attivate le due ore settimanali ma solo una, nonostante che le disposizioni ministeriali annuali sulla costituzione degli organici di diritto (OD) abbiano previsto e calcolato a monte un numero complessivo di cattedre di EEEM, considerando sempre 2 ore per classe.”

La missiva continua affermando che “Oltre a non essere tutto ciò accettabile, poiché una Legge dello Stato deve essere applicata in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, non è possibile ritenere sufficiente, dal punto di vista educativo in ambito motorio, una sola ora, quando anche le due ore sono ancora insufficienti.”

“Inoltre dal punto di vista organizzativo e lavorativo diventa ancor più complicato con una sola ora per classe gestire gli organici, costituire le cattedre, e permettere di svolgere in modo proficuo il proprio insegnamento ai docenti coinvolti, che già con due ore possono arrivare a ben 11 classi, espresso su due scuole e diversi plessi”.

Educazione motoria salute e diritto

La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 al comma 329 introduceva l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria non solo al fine di far assumere, sin da piccoli “comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona”, ma la riconosceva quale “espressione di un diritto”.

Orario d’insegnamento

In merito all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria va precisato che il comma 329 della legge finanziaria del 2022 ha disposto l’orario d’insegnamento dei docenti di educazione motoria: in due ore settimanali aggiuntive all’orario previsto per le classi che non adottano il modello del tempo pieno, mentre per le classi che adottano il tempo pieno, mantengono l’orario in essere, fermo restante che in tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza.

Introduzione graduale

La stessa norma, nelle more di regolamentare il tutto affermava che il suddetto insegnamento, introdotto gradualmente nelle classi V nell’anno scolastico 2022/2023 e nelle classi IV e V nell’anno scolastico 2023/2024 in attesa dell’espletamento di un concorso al quale avrebbero potuto partecipare i docenti forniti d’idoneo titolo di studio. Concorso ancora in atto, per i quali, qualora non dovessero rientrare fra il numero dei vincitori si apre la possibilità di accedere alla prima fascia delle GPS.