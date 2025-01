Concorso funzionari dell’elevata qualificazione, ex DSGA: le risposte alle vostre domande

Il 12 dicembre del 2024 è stato bandito il concorso selettivo, su base regionale, per il reclutamento di 1435 posti di funzionari dell’elevata qualificazione ex DSGA.

D) Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, cosa succede?

R) Si procede all’accorpamento della procedura di due o più regioni, fermo restante che al termine del concorso le graduatorie saranno emanate per singola regione in relazione alla scelta espressa da ogni singolo candidato.

D) Quale titolo di studio è richiesto per partecipare al concorso per ex DSGA?

R) I soggetti che intendono partecipare al concorso per ex DSGA devono essere in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), di una laurea specialistica (LS) o di una laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio di cui all’allegato (A) al bando.

D) Si può partecipare essendo in possesso di uno dei suddetti titoli di studio conseguito all’estero?

R) Si. Può partecipare purché il titolo sia riconosciuto equipollente o equivalente al corrispondente titolo di studio italiano, o l’interessato abbia presentato richiesta di riconoscimento entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione.

D) Basta la laurea per partecipare o bisogna avere altri titoli di studio?

R) Oltre alla laurea è necessario essere in possesso del certificato internazionale di alfabetizzazione digitale

D) In mancanza del certificato di alfabetizzazione digitale è possibile partecipare al concorso?

R) Si. Il candidato è ammesso con riserva. Riserva che sarà sciolta se il suddetto certificato sarà conseguito entro la data d’immissione in ruolo.

D) Si può presentare la domanda di partecipazione in più regioni?

R) Assolutamente no, si può presentare la domanda per una sola regione, pena l’esclusione.

D) Quando scade la domanda per partecipare al concorso per DSGA?

R) La domanda per partecipare al concorso per DSGA scade alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.

D) La domanda va presentata per R/A?

R) Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica, se presentate con modalità diverse, non saranno prese in considerazione.

D) Quali prove prevede la procedura concorsuale?

R) La procedura concorsuale prevede una prova scritta, una prova orale e la successiva valutazione dei titoli.

D) In che cosa consiste la prova scritta?

R) La prova scritta consiste in 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta,

D) Quando dura la prova scritta?

R) La prova scritta dura 120 minuti

D) Qual è il punteggio massimo previsto per la prova scritta?

R) Il punteggio massimo previsto e conseguibile nella prova scritta è di 60 punti, così ripartiti: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data o errata.

D) C’è un punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale?

R) Si. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito alla prova scritta un punteggio di almeno 42/60.

D) In che cosa consiste la prova orale?

R) La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame, (allegato B); sulla capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.; sulla conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC e della lingua inglese.

D) Quanto dura la prova orale?

R) La prova orale ha la durata di 50 minuti.

D)Qual è il punteggio massimo previsto per la prova orale?

R) Il punteggio massimo previsto è di 60 punti, così ripartiti: 48 punti per il colloquio sulle materie d’esame; 6 punti per la prova di conoscenza degli strumenti informatici e 6 punti per la prova di lingua inglese.

D) C’è un punteggio minimo per superare la prova orale?

R) Si. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.

D) Quanti punti si possono raggiungere con i titoli culturali e professionali?

R) Per i titoli culturali e professionali di cui all’allegato C, la commissione assegna fino a un massimo di 30 punti. Fermo restante che i titoli siano conseguiti entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

D) Al termine di tutte le fasi concorsuali sarà emanata una graduatoria di merito di tutti i candidati?

R) No. Le graduatorie saranno composte da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 % dei posti, con arrotondamento all’unità superiore.

D) Quanto tempo durano le graduatorie?

R) Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’assunzione nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di approvazione.