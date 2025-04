Graduatorie interne, come vengono riconosciuti gli anni all’estero in sede disagiata?

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Ho svolto 5 anni all’estero in sede disagiata e poi sono ritornata sui ruoli metropolitani. Questi 5 anni per la graduatoria interna come vi vengono considerati?

A questa domanda ha risposto il prof Lucio Ficara: “Dipende se i paesi esteri in cui ha svolto servizio sono classificati come paesi in via di sviluppo. In tal caso, il punteggio per gli anni di servizio potrebbe essere raddoppiato, come indicato nell’Allegato D dei contratti relativi alle graduatorie. È simile al raddoppio del punteggio previsto per le scuole di montagna o le piccole isole”.

