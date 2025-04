Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Graduatorie interne Ata, il punteggio si deve valutare fino al 31 marzo 2025?

A questa domanda ha risposto il prof Lucio Ficara: “Sì, per le graduatorie interne del personale ATA, il punteggio si valuta considerando l’effettivo servizio espresso in anni e mesi fino al 31 marzo 2025. In genere, si considerano i sette mesi compresi tra settembre e marzo dell’anno scolastico”.

