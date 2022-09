Concorso “I giovani ricordano la Shoah”: invio degli elaborati entro il 7 dicembre 2022

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate in occasione del “Giorno della Memoria”, fissato per il 27 gennaio di ogni anno, il Ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce anche per l’anno scolastico 2022/2023 il concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, giunto alla sua XXI edizione, rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento.

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario.

Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…).

Le istituzioni scolastiche potranno inviare i lavori prodotti, agli Uffici Scolastici Regionali di competenza entro il 7 dicembre 2022.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale costituirà una Commissione di esperti incaricata di individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) due lavori ritenuti meritevoli di concorrere a livello nazionale. Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico Regionale pubblicare sul proprio sito web, dal 22 dicembre 2022, l’elenco delle scuole selezionate per la fase concorsuale successiva.

I lavori prescelti dalla Commissione e la relativa motivazione dovranno essere inviati dagli UU.SS.RR., entro il 22 dicembre 2022 al Ministero dell’Istruzione.