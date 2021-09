Concorso ordinario scuola. Nardelli: il Ministro ci dica i tempi esatti della procedura

“Abbiamo bisogno di conoscere i tempi della procedura del concorso ordinario, che noi sappiamo mobilita le speranze di molti giovani che sperano di dedicarsi al mondo della scuola. Ma chiedo anche quando potrà mettersi in moto la procedura straordinaria, così come il meccanismo delle abilitazioni che sono già bandite ma ferme”. Così Flavia Piccoli Nardelli, deputata Pd della Commissione Cultura, intervenuta durante l’audizione del ministro Bianchi per esporre alcune preoccupazioni relative alle procedure di reclutamento del personale docente.

Il Ministro non risponde sui tempi esatti della procedura, ma chiarisce la propria visione: “Sulla formazione iniziale noi abbiamo un meccanismo che ha previsto lauree abilitanti solo su infanzia e primaria. Un docente oggi può insegnare matematica senza avere un solo credito sulla formazione pedagogica e psicologica. Questo non è possibile. Ogni docente, accanto alla propria formazione disciplinare, deve avere una formazione pedagogica ma anche una formazione nella gestione dei gruppi”.

Un tema, quello dello sblocco dei concorsi, sul quale di recente è intervenuta anche la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, assicurando che quest’anno vedrà l’inizio del concorso ordinario.

