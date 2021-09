Concorso ordinario, Floridia: “Quest’anno si farà, lo attendono 500mila candidati”

Sul concorso ordinario per la scuola, come si sa, c’è attesa. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, a Rai Radio 1 ha annunciato che si sta lavorando per questo e dunque si farà entro l’anno. Sul concorso è intervenuta anche la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia che ha sottolineato l’impegno del M5S:

“Quest’anno vedrà l’inizio del concorso ordinario per la scuola. Una notizia attesa da oltre 500mila candidati e uno strumento su cui il Movimento 5 Stelle ha lavorato senza sosta già a partire dal governo Conte 2. Vogliamo favorire il superamento del precariato e dare nuove risorse al mondo della scuola per contribuire a uscire dall’emergenza”.

