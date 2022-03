Concorso ordinario secondaria, tutte le classi di concorso (Cdc) coinvolte nella prova scritta

Il concorso ordinario secondaria è ancora nel pieno del suo svolgimento. Più della metà degli scritti sono ancora da farsi ma già il fumo della polemica ha ricoperto il dibattito: sarebbero prove estremamente nozionistiche, tarate appositamente, pare, per impedire al candidato di superare il test a risposta multipla.

Allo stato attuale si sono svolti gli scritti sino alla classe di concorso A048, scienze motorie e sportive, lunedì si ripartirà con la classe di concorso A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, secondo il calendario del ministero dell’Istruzione.

Tutte le classi di concorso sulle quali si svolge la prova

ADSS, classe sostegno nella scuola secondaria superiore

ADMM, classe sostegno nella scuola secondaria di primo grado

AB24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

di II grado. A019, Filosofia e Storia

AB25, Lingua inglese e II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (INGLESE)

A022, Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A060, Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

A048, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE negli istituti di II grado

A049, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE negli istituti di I grado.

A012, Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

B014, Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

B016, Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

A017, Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

A011, Discipline letterarie e latino.

A013, Discipline letterarie, latino e greco.

A040, Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.

A021, Geografia

A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

B003, Laboratori di Fisica.

A030, musica nella scuola secondaria di I grado

AA25, Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

A023, lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), presente in tutti i centri per l’educazione degli adulti (CPIA)

AC25, Lingua inglese e II lingua com. scuola sec. di I grado (SPAGNOLO)

A042, Scienze e tecnologie meccaniche

A002, Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme.

A008, Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica nel dettaglio.

B006, Laboratorio di odontotecnica

odontotecnica B015, Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A015, Discipline sanitarie

A04, Design del libro

A003, Design della ceramica

Ac24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

istruzione secondaria di II grado. A047, Scienze matematiche applicate

A007, Discipline Audiovisive

A005, Design del tessuto e della moda

A006, Design del vetro

A054, Storia dell’arte

A038, Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche

A033, Scienze e tecnologie aeronautiche

A036, Scienze e tecnologie della logistica

B017, Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

A039, Scienze e tecnologie delle costruzioni navali

A043, Scienze e tecnologie nautiche

A014, Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

B019, Laboratori di servizi di ricettività alberghiera

AF55, Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado – fisarmonica

Ak55, Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado – sassofono

A052, Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali

A064, Teoria, analisi e composizione

AE24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO)

AN24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PORTOGHESE)

A058, Tecnica della danza contemporanea

B021, Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

A032, Scienze della geologia e della mineralogia

A044, Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

A016, Disegno artistico e modellazione odontotecnica

B018, Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

AI24, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE)

A061, Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

A059, Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza

B022, Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

BB02, Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

BA02, Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)

B024, Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche

BC02, Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

B026, Laboratorio di tecnologie del legno

B005, Laboratorio di logistica

B009, Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche

A seguire il calendario ministeriale

