Concorso ordinario STEM, come pagare i 10 euro di contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le discipline STEM per la scuola secondaria di primo e secondo grado è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre.

Lo prevede il bando di riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza, pubblicato nella G.U. del 1° marzo 2022.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

sezione di tesoreria 348 Roma succursale

IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03

Causale: «concorso ordinario STEM – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato».

Il pagamento deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda online oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link è disponibile all’interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato può accedere dall’indirizzo https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022.