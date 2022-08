Quesiti errati a027 nel concorso Stem

Gentilissimi,

Sono docente di ruolo per la classe a026 Matematica, vincitrice di precedente concorso ordinario e desidererei per la mia formazione personale abilitarmi anche in a027.

Poiché il concorso abilitante per cui feci domanda nel 2020 ancora non è partito, ho provato a partecipare al concorso Stem ai fini solo abilitanti. Segnalo 2 quesiti.

1) PROBLEMA DI CAUCHY (in sede fatto a mente: nessuna risposta corretta, spiego perchè:) la soluzione del problema, è la funzione y=exp (arctg(x)). Ora, la soluzione proposta dal Ministero come corretta è errata in realtà. Il punto (pigreco/4; e ) non appartiene al grafico della funzione. e^(arctg(pigreco/4)) non è e. Le opzioni proposte sono tutte errate.

Dunque, io ho perso tantissimo tempo nel valutare, a mente questa domanda. Non potevo credere ad un errore nella domanda. Sono già docente di ruolo in altra classe di concorso, vincitrice di precedente concorso ordinario per la classe a026, a me poco cambia. Ma segnalo tutto per principio. Infatti, la presenza di un quesito così ha rallentato e confuso i candidati più attenti; senza carta e penna, riflettere sulla presenza di un errore nella domanda ha portato via molto più tempo e a mio parere va ben oltre il fatto di avere messo o meno una crocetta; può avere compromesso una prova intera, e non per 2 punti, ma per l’ansia e lo stress che ha generato. Io comunque rassegnata ho crocettato una opzione, convinta che quella errata che il Miur ha messo esatta ma non lo è fosse un distrattore, la prova, tra l’altro, ne era piena.

Lettera firmata