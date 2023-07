Lazio, il contingente della cdc A028 deve essere corretto

Al Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara

Alla Direttrice dell’USR Lazio Dott.ssa Anna Paola Sabatini

Alla Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Lazio Dott.ssa Anna Carbonara

Buongiorno, siamo un gruppo di vincitori e idonei del concorso STEM LAZIO 2021 per la classe di concorso A028. In relazione alla procedura di nomine in ruolo del personale docente, avviata con DM rappresentiamo quanto segue:

1) In data 16/6/2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiesto al Ministero dell’Economia l’autorizzazione ai fini delle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024;

2) La richiesta era per “81.432 unità, ridotte a 81.023 detraendo le posizioni di esubero, pari a 409 unità”;

3) Il numero richiesto (81.023) era da considerarsi “detratti i titolari al netto dell’esubero e i posti accantonati per nomine già autorizzate negli anni precedenti o per contenzioso pendente”;

4) “… gli aspiranti assumibili dalle procedure di reclutamento attualmente attive, risultano pari a 50.807 unità, distribuite a livello nazionale” (citando il testo del documento);

5) L’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata, effettivamente, pari a 50.807 unità;

6) Con Decreto Ministeriale n.138 del 13 Luglio 2023 Il Ministero ha ripartito le 50.807 unità tra le regioni, assegnando al Lazio n. 5.009 unità.

7) Il giorno 18 luglio sul sito USR Lazio è stato pubblicato il DDG n. 1182 del 18/7/2023 – Decreto ripartizione contingente ruolo GM e GAE Lazio, che recepisce il contingente assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e lo ripartisce ulteriormente tra le vari province e classi di concorso;

8) Nel suddetto DDG n. 1182 è specificato che il contingente “deve intendersi 5.004 e non 5.009 per effetto del riassorbimento degli esuberi a livello regionale”;

9) Inoltre il suddetto DDG n. 1182 tra le premesse riporta “CONSIDERATO l’Allegato A, nella parte in cui ribadisce l’indisponibilità per le operazioni di nomina in ruolo dei posti destinati alle nomine a tempo determinato dalle graduatorie della procedura straordinaria pubblicate in tempo non utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova”;

10) Il decreto di ripartizione, in merito alla classe di concorso A028, riportava un contingente totale di n. 364;

11) Il giorno 22 luglio sul sito USR Lazio con Prot. n. 37893 del 22/07/2023 è stata pubblicata una seconda ripartizione contingente, discordante con la prima, senza che vi fosse un avviso di rettifica. Nello specifico, Il contingente totale per il Lazio per la classe A028 è diminuito da 364 a 99 posti, mentre, nella colonna dedicata a “Posti accantonati procedure concorsuali in via di definizione” che nel primo contingente era vacante, sono comparsi n. 265 posti, riconducibili al numero di vincitori del concorso cosiddetto “Straordinario BIS”.

12) Considerato che molti docenti, vincitori o idonei sia del concorso ordinario STEM 2021 nel Lazio sia delle relative procedure STEM 2022 di altre regioni, durante la fase 1 hanno espresso rinuncia all’immissione in ruolo in altre regioni in favore della Regione Lazio;

13) Considerato che il numero di immissioni in ruolo risulta inferiore rispetto ai posti vacanti e disponibili e che il Ministero si è impegnato ad assumere almeno 70.000 docenti nell’ambito degli obiettivi del PNRR entro l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025.

Con la presente chiediamo che siano annullate le due versioni di ripartizione contingente già pubblicate e che sia pubblicata la versione corretta e ricalcolata sulla base delle condizioni stabilite nella richiesta di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ovvero che i posti da coprire siano calcolati “detratti i titolari al netto dell’esubero e i posti accantonati per nomine già autorizzate negli anni precedenti o per contenzioso pendente” e considerando che la graduatoria del concorso ordinario STEM per la classe A028 conta n. 232 vincitori legittimi e n. 183 idonei.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni

Distinti saluti

I vincitori e idonei del concorso ordinario STEM 2021 per la classe di concorso A028.

Seguono 53 firme

LEGGI ANCHE