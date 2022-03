Concorso ordinario STEM, il MI offre assistenza per la compilazione della domanda

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione il numero 080-9267603 per eventuali problematiche tecniche sulla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ordinario per le discipline STEM per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il riferimento è al bando di riapertura dei termini pubblicato nella G.U. del 1° marzo 2022.

Le domande, da compilare obbligatoriamente in modalità telematica, potranno essere inviate sulla “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2022.

In merito all’assistenza, il MI fa sapere che il numero sarà attivo fino al 16 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.