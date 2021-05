Concorso per Dirigente tecnico: che fine ha fatto?

Durante l’audizione del 4 maggio, di cui riferisce il nostro direttore Alessandro Giuliani, il titolare del Mi ha fatto il punto sulla situazione dei concorsi scuola e su quello per Dirigente Tecnico, rispetto al quale la senatrice Laura Granato ha incalzato il Ministro. (PREPARATI AL CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO)

La senatrice Laura Granato

Così, infatti, Laura Granato al titolare di viale Trastevere: “Quando ha intenzione di completare le procedure concorsuali lasciate a metà?”

E ricorda: “Manca quello ordinario e quello abilitante e spero non vi siano modifiche rispetto al bando, dato che c’è una riforma che lascia intendere che verranno modificati bandi già definiti, cosa che potrebbe scatenare una catena di ricorsi. Quindi si manterrà la valutazione di merito all’inizio e la valutazione di titoli solo alla fine? Del resto – sostiene la Granato – solo così la procedura non pregiudicherà i giovani e favorirà davvero i più preparati”.

E continua: “A che punto sono i decreti attuativi per il reclutamento sul sostegno? E quando verranno attuati i concorsi per dirigente tecnico già predisposti?”

Il concorso per Dirigente Tecnico

Il concorso per Dirigente Tecnico, lo ricordiamo, secondo il Decreto Milleproroghe del 4 gennaio 2021 dovrebbe essere espletato entro dicembre 2021. Lo sblocco dei concorsi, peraltro, è stato già annunciato settimane fa dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e confermato dal comunicato di Palazzo Chigi in relazione al decreto Covid riguardante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge).

“Non intendo fare sanatorie,” è la risposta del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Il mio obiettivo è arrivare a un sistema a regime con concorsi annuali. Stiamo concludendo il concorso straordinario e presto avvieremo i due ordinari già banditi“. Lo afferma in un’intervista rilasciata alla Repubblica, ad appena due giorni dalla presentazione delle linee programmatiche e a poche ore dal question time alla Camera.

Linee Programmatiche del Ministro Bianchi

Il concorso per Dirigenti Tecnici è per soli titoli o per titoli ed esami?

Se non dovessero cambiare le carte in tavola, il reclutamento dei dirigenti tecnici avverrà “mediante concorso selettivo per titoli ed esami”. Ciò è espressamente affermato al comma 1 dell’art. 3 bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12.

Chi può accedere al concorso per Dirigenti Tecnici?

L’accesso al concorso per Dirigente Tecnico è riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali, che abbiano maturato un’anzianità complessiva di almeno dieci anni (compreso il preruolo) e che siano confermati in ruolo, in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea magistrale o specialistica

laurea conseguita in base al previgente ordinamento

diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore

10 di servizio compreso il preruolo.

