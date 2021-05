Concorso ordinario scuola. Granato: non si cambi il bando o fioccheranno ricorsi

La senatrice Laura Granato è intervenuta in occasione della presentazione delle linee programmatiche da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ha incalzato il Ministro sulla questione dei concorsi.

“Quando ha intenzione di completare le procedure concorsuali lasciate a metà?” chiede la Senatrice al ministro Bianchi.

E ricorda: “Manca quello ordinario e quello abilitante e spero non vi siano modifiche rispetto al bando, dato che c’è una riforma che lascia intendere che verranno modificati bandi già definiti, cosa che potrebbe scatenare una catena di ricorsi. Quindi si manterrà la valutazione di merito all’inizio e la valutazione di titoli solo alla fine? Del resto – sostiene la Granato – solo così la procedura non pregiudicherà i giovani e favorirà davvero i più preparati”.

E continua: “A che punto sono i decreti attuativi per il reclutamento sul sostegno? E quando verranno attuati i concorsi per dirigente tecnico già predisposti?”

In conclusione la senatrice Granato muove una critica all’intervento del ministro Bianchi, affermando: “Un piccolo appunto sulla teoria che la scuola aumenti il tempo scuola: la sua visione di parking school non permetterà di recuperare i gap formativi.”

E contesta anche una scuola con “struttura verticistica a conduzione monocratica del dirigente scolastico fuori dal controllo ispettivo, considerando il fatto che gli ispettori sono sottodimensionati”

“Peraltro – sottolinea – non avremo neanche risposta dall’utenza, che non sarà interessata. Non mi sembra che la sua visione vada nella direzione di migliorare la qualità della scuola e della formazione. Stesso dicasi per la formazione dei docenti, che sono dei professionisti, non degli animatori”.

