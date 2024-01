Concorso per diventare “ambasciatore di educazione civica”

La Sezione di Catania dell’UCIIM, che nel 1957 ha dato avvio al processo didattico dell’Educazione Civica, introdotta con il DPR 585 del 13 giugno 1958, come disciplina di studio nella scuola italiana, in occasione del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, ha indetto un bando di concorso al fine di assegnare ai docenti meritevoli il diploma di “AMBASCIATORE DI EDUCAZIONE CIVICA”.

Il bando, diffuso anche dall’Ufficio scolastico provinciale di Catania, alle scuole del territorio, apre la partecipazione ad altre scuole di Sicilia e d’Italia e intende promuovere tra i docenti una sana cooperazione per rendere efficace l’insegnamento dell’Educazione Civica, disciplina trasversale, ma non sempre incisiva nell’apprendimento degli studenti e nella capacità di modificare il “modo di pensare, di sentire e di agire”.

La socializzazione delle buone pratiche sarà certamente di stimolo ai docenti così da rendere interessanti ed efficaci le 33 ore annue di Educazione Civica, a corredo del curricolo formativo dello studente.

I docenti referenti e quanti operano nel settore sono invitati a presentare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2024 all’indirizzo [email protected] ed entro il 28 marzo 2024 inviare la documentazione cartacea o digitale del lavoro svolto.

Un’apposita commissione esaminerà i lavori presentati ed assegnerà il titolo di “Docente -Ambasciatore di Educazione Civica,” che sarà consegnato il 13 giugno, presso il Castello Ursino, sede del Convegno dell’UCIIM nel 1957, che ha dato origine all’Educazione Civica nelle scuole d’Italia.



In allegato: Bando e modulo di adesione