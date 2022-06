Concorso per docenti di religione, sia rigoroso e selettivo

Spettabile redazione di Tecnica della Scuola,

sono Don Scribani, sacerdote che già in passato si è rivolto alla Vostra redazione per discutere di reclutamento docenti di religione.

Ebbene sì, torno a scrivere in quanto ho saputo che ci sarà un concorso per i docenti di religione, il che è positivo, in quanto io stesso avevo richiesto con forza una procedura concorsuale per reclutare docenti di religione di ruolo.

Scrivo direttamente qui per rivolgermi al Ministro Bianchi affinché vigili sulla selettività e sul rigore della suddetta procedura concorsuale, affinché vengano reclutati soltanto i docenti di religione migliori e meritevoli. Pertanto, la prova orale dovrà essere rigorosamente selettiva e valutare i candidati sui vari ambiti della Teologia, disciplina complessa e variegata, e i candidati dovranno dimostrare di conoscere in maniera approfondita i programmi scolastici, la normativa (anche ecclesiastica), la psicologia, la pedagogia e le metodologie e tecnologie didattiche. Vigilerò anch’io sul rigore della procedura, che ho a cuore da ormai molto tempo.

Don Scribani