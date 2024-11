Concorso Pnrr 2, allegato A modificato: le ultime novità in attesa del bando e cosa studiare

Quando sarà il prossimo concorso docenti 2024, denominato da molti Concorso Pnrr 2? Come sappiamo il bando dovrà uscire entro dicembre 2024: si prevede quindi la pubblicazione del bando per l’autunno, intorno a novembre. Al momento sappiamo che con nota del 30 ottobre il MIM ha ulteriormente prorogato al 23 novembre e poi al 12 dicembre il termine utile per effettuare le operazioni di censimento delle aule informatizzate e del successivo collaudo delle postazioni.

Nel frattempo è stato pubblicato, lo scorso 8 novembre, un decreto che modifica il regolamento del Concorso Pnrr 1: ci sono modifiche relative al punteggio della prova scritta, dei giorni per presentare la domanda e dei programmi di alcune classi di concorso.

Ma come prepararsi a dovere? Quali competenze approfondire?

Concorso docenti 2024, le prove

Secondo il piano del PNRR la procedura, simile a quella del primo concorso bandito nel mese di dicembre del 2023, prevede delle prove semplificate consistenti in una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli.

Concorso docenti, prova scritta

La prima prova scritta, consistente in una prova computer-based, valida per tutte le tipologie di posto, della durata di 100 minuti, è composta da cinquanta quesiti volti ad accertare la preparazione e la competenza del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, oltre che nella lingua inglese e nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Concorso docenti, prova orale

La seconda prova orale, consistente in un colloquio con la commissione, della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la presentazione di una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima degli esami e un colloquio su dei quesiti estratti a sorte prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame sugli argomenti previsti dall’allegato A.

I corsi di preparazione per infanzia e primaria

Il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente – Concorso ordinario infanzia e primaria a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, per un totale di 16 ore di videolezione.

a cura di e per un totale di 16 ore di videolezione. Il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 9 sezioni per 12 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova orale per secondaria

Il corso Concorso secondaria. Guida alla prova orale , a cura di Giovanni Morello , composto da 8 ore di lezione.

Il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 sezioni per 13 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

Sei socio Cisl Scuola, Gilda degli Insegnanti o Snals Veneto? Puoi avere lo sconto del 30% su questo corso. Richiedi il codice promozionale alla tua sede territoriale.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

LA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE EIPASS STANDARD

TRANSIZIONE DIGITALE, ISCRIVI LA TUA SCUOLA E SCEGLI IL PERCORSO

Sostegno: corso intensivo per docenti incaricati senza titolo

Insegnare soddisfatti

Matematica per la scuola primaria

Dop: strategie di intervento in classe

Progettare Uda col supporto dell’IA generativa

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe

eCAMPUS 30 CFU, richiedi informazioni al numero 095448780

Black Friday 2024, le offerte della Tecnica della Scuola

Il Black Friday per La Tecnica della Scuola non si svolge nell’arco di un solo giorno! Le offerte sui nostri corsi (webinar e e-learning) hanno avuto inizio lunedì 18 novembre e si concludono oggi, sabato 30 novembre.

In particolare, è attivo fino a oggi lo sconto del 20% su tutti i nostri e-learning e i webinar.