Concorso scuola, in cosa consiste la prova scritta di inglese?

Il concorso ordinario ripartirà da quello per l’infanzia e la primaria e prima di Natale si terranno già gli scritti. Lo ha annunciato di recente il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. La prova computer based a risposta multipla riguarderà anche la lingua inglese, ricordiamo. Infatti dei 50 quesiti complessivi, 5 di essi punteranno ad accertare le conoscenze di lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo per le lingue.

Ma riepiloghiamo nel complesso come si svolgerà la prova.

Prova scritta

Unica prova scritta (computer-based) con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

I 50 quesiti (ognuno di 4 risposte di cui una esatta, per un tempo complessivo di 100 minuti), saranno così suddivisi:

40 sulla classe di concorso (allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201);

(allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201); 5 quesiti sull’informatica , che accertino le competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;

, che accertino le competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; 5 quesiti sulla lingua inglese, che accertino le conoscenze di lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo per le lingue.

Valutazione della prova

Ciascuna risposta esatta vale 2 punti, zero punti valgono le risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

I dettagli sulle modalità della prova a questo link

Verso i prossimi concorsi ordinari…

E per i prossimi concorsi ordinari per i quali attendiamo che si riaprano i termini, la certificazione inglese permette di acquisire punteggio? Sì. Vediamo in che termini.

Quanto vale la certificazione inglese ai fini del concorso?

Il livello C1 conferisce 1,5 punti, il livello C2 conferisce 2 punti per il concorso ordinario e straordinario.

La Tecnica della Scuola è LanguageCert Registration Center e propone le certificazioni di lingua inglese con esami on line.

LanguageCert è un Ente di certificazione regolamentato da Ofqual e Qualifications Wales ed è un provider di esami SELT approvato dal Ministero degli Interni del Regno Unito. Offre esami di alto livello ufficialmente riconosciuti da un sempre maggior numero di istituti di istruzione superiore, organizzazioni ed enti governativi inglesi e a livello internazionale, compreso il MIUR in Italia.

Come acquisire altro punteggio in vista del concorso scuola

Conferisce 0,50 punti per il concorso ordinario e straordinario

La figura dell’insegnante di sostegno nella scuola

Glottodidattica infantile

Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding

Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale

Autismo: dalla diagnosi all’intervento psicoeducativo

Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Didattica della lingua italiana come Lingua Seconda (L2)

Nuova didattica per le lingue: multimediale, flipped learning e Clil

A scuola oggi

Il bullismo: interpretazione fenomenologica, prevenzione e didattica

Conferisce 0,50 punti per il concorso ordinario e straordinario

Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con DSA

Metodologie didattiche, l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

La figura dell’insegnante di sostegno nella scuola

Il Bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica

Gestire i disturbi dell’apprendimento in prospettiva psico-pedagogica

Counseling professionale

Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding

Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale

Glottodidattica infantile

Difficoltà dell’apprendimento in situazioni di handicap e integrazione scolastica

Pratiche innovative con le tecnologie didattiche: tablet e lavagna multimediale (LIM)

La buona scuola. Metodologie didattiche

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.