Concorso scuola secondaria, docenti Itp partecipano solo col diploma

Il concorso docenti 2020 secondaria prevede la partecipazione dei diplomati itp. Con quale titolo accedono? Facciamo il punto della situazione.

Itp concorso 2020: la procedura straordinaria

Partiamo dal concorso straordinario: i docenti Itp possono partecipare al concorso straordinario secondaria riservato ai precari con tre anni di servizio.

Per questo concorso, quindi, i docenti Itp possono partecipare con il solo titolo del diploma. A questo, però, è necessario possedere tre annualità di servizio svolto dal 2008/2009 al 2018/2019. Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva.

Secondo l’ultima bozza del bando del concorso docenti 2020 straordinario, ci sarebbero 80 quesiti, per le classi di concorso curriculari, così ripartiti: 45 per le competenze disciplinari relative alla classe di concorso; 30 per le competenze didattico-metodologiche e 5 per la lingua inglese (lettura e comprensione). Ai quesiti si risponderà in 80 minuti (la prova si supera con 56/80). Ai titoli sarà così assegnato un punteggio massimo di 20 punti.

Per i posti di sostegno del concorso scuola 2020 è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.

Concorso ordinario scuola 2020: dentro gli itp con il diploma

Itp concorso 2020: stesso discorso anche per il concorso ordinario scuola secondaria: infatti, oltre all’abilitazione o alla laurea magistrale + i 24 Cfu, per i docenti Itp è possibile partecipare con il solo titolo del diploma. Per loro, anche i 24 Cfu non sono requisito d’accesso, almeno fino all’anno scolastico 2024/2025, come stabilisce il decreto 59/17.

Il concorso docenti 2020 prevede due prove scritte e una orale. I posti messi a bando dovrebbero essere 25 mila.

Allegati al decreto

