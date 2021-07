Concorso scuola, servirà il green pass. In classe invece no, ma che differenza c’è?

Concorso scuola, servirà il green pass. In classe invece no, ma che...

Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Mario Draghi: per i concorsi pubblici, incluso il concorso scuola, servirà il green pass. Significa che i candidati dovranno attestare all’ingresso l’avvenuta vaccinazione o un tampone negativo nelle precedenti 48 ore o di avere contratto il Covid negli ultimi 6 mesi.

Il Presidente del Consiglio ha anche precisato: “Il Decreto green pass era già molto complesso così, senza dovere anche aggiungere la questione del vaccino obbligatorio docenti. Restano fuori dal decreto: scuola, trasporti e lavoro, ambiti sui quali ragioneremo nelle prossime settimane”.

In altre parole, ancora sulla scuola non si è presa una decisione, sebbene già alcuni istituti inizino ad adeguarsi prima ancora che il green pass venga reso obbligatorio anche per alunni e docenti. Il Cts, tuttavia, ad oggi non reputa necessario uno screening preventivo all’ingresso delle scuole. E rileviamo in questa posizione una certa contraddizione. Che differenza c’è tra la classe e l’aula di concorso? Risulta difficile coglierla.

DOVE SARÀ NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS

procedure concorsuali

spettacoli e luoghi della cultura

musei, cinema e teatri

grandi eventi sportivi

fiere e congressi

ristoranti al chiuso

Le discoteche restano chiuse.

NUOVA SOGLIA PASSAGGIO DI FASCIA DI COLORE

Saranno i ricoveri ospedalieri a dettare i passaggi di fascia di colore. In zona gialla si arriva con il 10% delle terapie intensive occupate e il 15% dei reparti medici ordinari; in zona arancione, con il 20% delle terapie intensive e il 30% dei reparti medici; in zona rossa si va con più del 30% delle terapie intensive occupate e con più del 40% dei reparti medici.

