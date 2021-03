Concorso “Sonno o… son desto”, i vincitori e la nuova edizione

A pochi giorni dalla premiazione dei lavori del concorso “Sonno… o son desto”, l’ente no profit Assirem Ets, Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, lancia la quarta edizione rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22.

La finalità delle edizioni dei concorsi “Sonno… o son desto”, che hanno cadenza annuale, è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del sonno per lo sviluppo psicofisico, per la prevenzione delle patologie da deprivazione di sonno e per una migliore qualità della vita.

I vincitori dei concorsi, seconda e terza edizione

Il 19 marzo scorso, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al Sonno, durante la maratona streaming organizzata da Assirem e a cui ha partecipato anche la nostra Casa editrice La Tecnica della Scuola, è avvenuta la premiazione della seconda e terza edizione del concorso “Sonno… o son desto”. Lo scorso anno, causa pandemia, non era stato possibile procedere alla premiazione della seconda edizione, che quindi è avvenuta quest’anno.

La partecipazione ai concorsi è stata sorprendente, anche per gli stessi organizzatori. Studentesse e studenti hanno prodotto originali elaborati (testuali, grafici e multimediali) che hanno rappresentato efficacemente, alla luce del tema proposto “Il sonno come funzione essenziale per la salute e la qualità della vita” la loro visione del sonno e della sua ricaduta sulla salute.

I LAVORI PREMIATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Scuola Infanzia

“A spasso nel sonno” – Polo d’infanzia “Passi d’Oro” – ARCAVACATA DI RENDE (CS)

Referente: Prof.ssa Anna Falcone

Scuola Primaria

“Dormire e sognare”- I.C. “Gramsci-Pascoli” Classe 2° D – NOICOTTARO (BA)

Referente: Prof.ssa Carmela Santamaria

Scuola Secondaria Primo Grado

“Come la carica per il cellulare” – Ist. Compr. “Vallo della Lucania-Novi Velia” – Classe 2° A –

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Referente: Prof. Claudio Stifano

Scuola Secondaria Secondo Grado

“Siamo nati dopo un lungo sonno” – Liceo Scienze Umane ed Artistico, Anna Tronca Classe 2° D – BOLZANO

Referente: Prof. Alessandro Ciulla

I LAVORI PREMIATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Scuola Infanzia

“My dreams come true” – English ABC School – classe 2°I – VIGEVANO

Autori: Referenti: Prof. Lampela Elena, Crillè Giulia

Scuola Primaria

“Bugiardino sonno” – classe 3°A – FLUMINIMAGGIORE (CI)

Autori: Referente: Prof.ssa Maria Pina Zanda

CATEGORIA VIDEO

“Il sonno nella società di oggi” – I.S.I.S.S. Minghetti – LEGNANO (VR)

Autori: Ilaria Orlandi, Chiara Spadini, Rachele Rossignoli, Anna Chiara Baldan

Referente: Prof.ssa Giovanna De Berti

CATEGORIA RACCONTO FOTOGRAFICO

“Insonnia da favola” – Liceo classico “Tito Livio” – PADOVA

Autore: Zoe Cecchinato

Referente: Prof. Arcangelo Di Donato

CATEGORIA DISEGNI/QUADRI

“Dream like” – Liceo artistico “Preziosissimo Sangue” – MONZA

Autrice: Alessia Marrocco

Referente: Prof.ssa Debora Fella

CATEGORIA SCULTURE

“Narcolessia” – Liceo Artistico Statale – TREVISO

Autore: Isacco Zordan

NUOVA EDIZIONE CONCORSO “SONNO … O SON DESTO”

Si apre adesso la quarta edizione del concorso. Anche quest’anno I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere. La consegna dei lavori deve avvenire entro il 4 marzo 1922.

Il bando è consultabile al seguente link

https://www.miur.gov.it/-/concorso-nazionale-sonno-o-son-desto-il-sonno-come-funzione-essenziale-per-la-salute-e-la-qualita-della-vita-iv-edizione-anno-scolastico-2021-2022-ass

Scopo di questo concorso è di favorire una maggiore conoscenza del sonno e delle sue funzioni, di promuovere degli stili di vita adeguati in un’ottica di prevenzione non solo dei disturbi del sonno, ma anche di tutte quelle patologie spesso favorite o comunque peggiorate da un sonno insufficiente per qualità e quantità.

Grazie al coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia, attraverso la distribuzione di materiale informativo gratuito, ma anche mediante la presenza presso le scuole di psicologi e medici esperti in medicina del sonno, verranno promossi percorsi educativi che valorizzino l’importanza del sonno nel promuovere stili di vita adeguati a prevenire le patologie ad esso correlate.

Il materiale divulgativo ed informativo sul sonno e le patologie correlate verrà fornito da ASSIREM e sarà disponibile sul sito web dell’Associazione: www.assirem.it

